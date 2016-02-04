日本央行并未通过采用负利率投入货币战--总裁黑田东彦（更新版）

路透东京2月4日 - 日本央行总裁黑田东彦指出，央行并非藉由实施负利率而参与货币战，他强调实施负利率是为了透过压低借贷成本，而刺激经济。

他并重申，如果央行2%通胀率目标面临延后达成的风险，央行决心进一步调降负利率或扩大资产购买。

“与美联储、欧洲央行或其他主要央行一样，日本央行在引导货币政策时不以汇率作为目标，”黑田东彦向国会称。

“通过压低利率和收益率曲线，我们希望能够推低实际利率，从而刺激消费和投资，”他还称。

日本央行上周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，震撼金融市场。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，日本央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

在日本央行宣布决议后，美元兑日圆应声升至六周高点121.70日圆，但到本周四时已回吐所有涨幅，徘徊在118日圆附近。

黑田东彦驳斥有关央行此举是为了让日圆贬值的看法，他并称没有任何主要央行会参与货币竞贬。

“如果有人认为主要央行引导政策(参与货币战)，那就是误解了，”他称。(完)