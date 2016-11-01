日本央行维持政策不变 再次推迟通胀率目标达成时间（更新版）

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路透东京11月1日 - 日本央行总裁周二未扩大刺激举措，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

尽管日本央行维持其经济温和改善的预测不变，但其再次推迟达到2%通胀目标的时间，并警告物价动能较三个月前来得疲弱。

日本央行一如外界普遍预期，维持短期利率目标在负0.1%不变，并誓言引导10年期政府公债收益率在零附近。

“日本央行准备为达成其通胀率目标打一场持久战，因此单是推迟达成时间将不会迫使其采取行动，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也表示。

“放松政策的唯一诱因可能是日圆急剧升值。日本央行在接下来数月可能按兵不动，除非日圆兑美元大涨至90-95。”

美元周二徘徊在104.80日圆左右。

在季度预估检讨中，日本央行将2018年3月结束的下一财年核心消费者通胀率预估降至1.5%，7月时预估为1.7%。

日本9月核心消费者物价连续第七个月下滑，家庭支出大幅下降，这些都支持日本央行的观点：由于经济停滞，通胀率需要一些时日才能升至2%的目标。

日本央行9月将政策目标从印钞步伐转向控制利率后，分析师也预测该行不会紧接着采取政策行动。

在9月调整政策目标前，日本央行持续多年的大规模资产购买措施，未能推动经济活动复苏，令外界对该央行推动经济复苏能力的担忧再起。其政策弹药已几乎耗尽。

依据新的“收益率曲线控制”(YCC)框架，日本央行主要宽松机制将是进一步下调负利率，必要的话，再加上削减10年期公债收益率的目标。

日央行总裁黑田东彦可能会在会后的记者会上表示，即便将来日本央行购债的步伐可能不会一成不变，但央行也绝不会很快大幅降低买债规模。

尽管并非是官方目标，但日本央行承诺仍会保持每年约80万亿日圆的净购债规模。

日本4-6月经济连续第二季扩张，不过很多分析师预期今年余下时间的经济增速仍趋于温和，因全球需求低迷致使出口和产出疲弱。

此外，薪资增长缓慢亦损及消费，进而侵蚀日本经济很快回升的机率。(完)