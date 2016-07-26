焦点：日本央行态度倾向按兵不动 日圆走势或令决议难以预料

图为2013年拍摄的日圆纸币。 REUTERS/Shohei Miyano/File Photo

路透东京7月26日 - 日本央行目前倾向周五时暂不推出更多货币宽松，因政府预计将公布支出方案，减轻了央行扩大刺激方案的一些压力。

但熟悉央行思惟的多位消息人士表示，日圆走势及政治考量也有可能轻易使央行政策委员会偏向支持扩大刺激，因此政策决议结果难以预料。

如果日本央行决定宽松政策，可能会采取买进更多公债、交易所上市基金(ETF)及其他风险资产。

消息人士称，进一步调降负利率是可能性较低的选择。

“结果难以预料。日本央行可能选择省着用可选方案，”东短研究首席经济分析师加藤出称，“即便采取行动，也可能幅度轻微，只为争取更多时间。”

市场基本一致认为，日本央行将大幅下调物价预期，并再度推迟达成2%通胀目标的时间表，从而为扩大货币刺激提供理由。

但很多政策制定者倾向于暂停放宽政策，冀望预期的财政刺激方案以及推迟明年上调消费税能够刺激经济成长。

日本央行将利用这种财政推动力量将下一财年通胀预期调低幅度降至最小，从而辩称无需立即进一步放宽政策。

“只要通胀升向2%目标趋势未变，达成目标稍晚延迟也不会立即引发政策放松，”一位熟悉日本央行思路的消息人士称。

**陷入困境**

日本央行的官员们也不太确信扩大刺激的好处。近三年的激进印钞措施未能拉抬物价，经济活动仍是顽固迟滞。

消息人士称，日本央行正在对负利率的效果进行内部审核，突显了央行内部对政策成本升高的担忧高涨。

然而，墨守成规或许也不是没有风险。

由于未能达成市场对激进措施的殷切期望，日本央行冒着引发日圆升值的风险。日圆升值并不乐见，或将打击日本股市并损及出口商。

“汇率走势同样是重要部分，”另一消息人士称，他还表示，如果日本央行觉得未能采取行动恐将引发日圆兑美元飙升至站上100日圆，那么日本央行或将采取宽松措施。

美元兑日圆周二跌逾1%触及104.21日圆，因谨慎的投资者开始降低对央行祭出大规模刺激措施的预期。今年迄今日圆兑美元已经累计升值15%以上。

此外，日本政府或也会施压央行放宽政策，下周初日本政府将宣布推出财政刺激措施，可能会放大对市场的心理影响。

日本央行总裁黑田东彦已经排除了采取“直升机撒钱”，或者直接认购日本公债的做法。不过他称，为推动经济增长，配合使用财政和货币政策也“无可厚非”。

Kato of Totan Research称，不管周五做出什么举措，日本央行目前是陷入了困境。

“即便日本央行这次放宽了政策，那么市场还希望会有下次，”他称。“对一个手头没有多少政策工具的央行来说，这实在不是什么好的策略。”(完)