英国央行副总裁称相较退欧公投效应 央行刺激出台后的英镑跌势不大

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透伦敦8月5日 - 英国央行副总裁布罗德班特周五表示，与6月英国公投脱欧之后的英镑跌势相比，英国央行推出数以10亿英镑计的刺激措施后，英镑的跌势“相对为小”。
当被问及英国央行的真正用意是否在使英镑贬值，布罗德班特向英国广播公司(BBC)表示并非如此。
“英国公投之后英镑确实应声大跌，但现在已是相对持稳，”他说道。“相较上次闻讯后的大跌，英镑在昨日利率声明后的反应相对并不大。”
布罗德班特表示，他对英国央行的刺激举措会带来效果充满信心，并不认为央行的行动反映出惊慌。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。