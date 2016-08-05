英国央行副总裁称相较退欧公投效应 央行刺激出台后的英镑跌势不大

路透伦敦8月5日 - 英国央行副总裁布罗德班特周五表示，与6月英国公投脱欧之后的英镑跌势相比，英国央行推出数以10亿英镑计的刺激措施后，英镑的跌势“相对为小”。

当被问及英国央行的真正用意是否在使英镑贬值，布罗德班特向英国广播公司(BBC)表示并非如此。

“英国公投之后英镑确实应声大跌，但现在已是相对持稳，”他说道。“相较上次闻讯后的大跌，英镑在昨日利率声明后的反应相对并不大。”

布罗德班特表示，他对英国央行的刺激举措会带来效果充满信心，并不认为央行的行动反映出惊慌。(完)