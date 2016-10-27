日本央行副总裁岩田规久男称无需控制超长债收益率

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京10月27日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，央行没必要控制年期高于10年的公债收益率，因为它们对经济活动的影响小于较短期公债收益率。
他还表示，日本央行在上个月采用的新政策框架下，并未改变对大规模资产购买效果的重视。新政策框架瞄准利率，而非印钞速度。
“日本央行扩大基础货币的程度没有限制。但为实现2%通胀率目标，日本央行所需购买日债的规模取决于经济形势，”他在议会说。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。