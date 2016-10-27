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国际财经 | 2016年 10月 27日 星期四 10:10 BJT

日本央行副总裁岩田规久男称无需控制超长债收益率

路透东京10月27日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，央行没必要控制年期高于10年的公债收益率，因为它们对经济活动的影响小于较短期公债收益率。

他还表示，日本央行在上个月采用的新政策框架下，并未改变对大规模资产购买效果的重视。新政策框架瞄准利率，而非印钞速度。

“日本央行扩大基础货币的程度没有限制。但为实现2%通胀率目标，日本央行所需购买日债的规模取决于经济形势，”他在议会说。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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