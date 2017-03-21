日本央行副总裁岩田规久男称日圆持续贬值不利经济

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月21日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二称，日圆持续贬值对经济不利，因疲弱货币有一些负面影响。
岩田规久男还表示，日本央行不会依靠疲弱日圆来达成2%的通胀率目标。
岩田规久男是在上议院财政和货币政策委员会做出上述表示的。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。