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国际财经 | 2017年 3月 21日 星期二 15:44 BJT

日本央行副总裁岩田规久男称日圆持续贬值不利经济

路透东京3月21日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二称，日圆持续贬值对经济不利，因疲弱货币有一些负面影响。

岩田规久男还表示，日本央行不会依靠疲弱日圆来达成2%的通胀率目标。

岩田规久男是在上议院财政和货币政策委员会做出上述表示的。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李爽)
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