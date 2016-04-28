焦点：日本央行考虑进一步宽松政策 总裁黑田东彦面临重大考验

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透东京4月28日 - 日本央行周四将争论强势日圆、海外不利因素以及消费疲软是否正在损及日本经济，到了应该推出更多刺激举措的程度。央行总裁黑田东彦的信誉将面临考验。
在决策表决中，双方票数将非常接近。虽然许多央行委员担心通胀预期减退，但在1月刚采用负利率之后，他们也同样不愿动用越来越少的政策工具。
黑田东彦深陷两难处境。消息人士告诉路透，强势日圆打击日本出口，进口燃料价格下滑，将迫使日本央行下调通胀预估，并推迟实现2%通胀目标的时间。
分析师表示，家庭与企业的通胀预期也在减弱，如果现在不采取行动，就可能引起市场参与者怀疑央行消除通缩的决心。
“由于基础通胀趋势持续恶化，从基本面来看仍有很强的理由支持日本央行进一步宽松政策，”汇丰分析师Izumi Devalier称。
与此同时，日本央行逐渐减少的政策工具组合可能意味着，其祭出的举措或许很难大胆得足以让市场感到惊讶。市场已经对日本央行采取政策行动的可能性做出反应。
“实现2%通胀率目标所花费的时间越长，日本央行就越难战胜市场预期，也越难取得‘令人震惊的’效果，”NLI基础研究所首席分析师Yasuhide Yajima称。
“倘若黑田东彦放松政策，则将是他第一次因为市场要求行动而被迫这么做...这将损害他的名誉。”
对于日本央行是否会在周四结束为期两天的议息会议时放松政策，市场一直看法不一，但越来越多的投资者已经转为押注采取货币政策行动。
基于现有框架，日本央行承诺通过购买公债及风险资产，以每年80万亿(兆)日圆的速度增加基础货币。该央行还针对金融机构存放在央行的部分超额准备金适用0.1%的负利率。
若进一步放宽政策，最可能的选项是扩大购买风险资产如上市交易基金(ETF)，但日本央行官员已经表示，可以通过扩大购买公债以及再次降息来实现。
一些市场人士认为，日本央行可能对其贷款计划采用负利率，或者扩大一项借贷机制，以帮助日本南部地震灾区的银行。该央行将可能把这些措施称为“对政策框架进行微调”，而非是“全面的货币宽松”。
日本央行1月意外采用负利率政策，但此举未能提振股价，也未能遏制日圆升势，央行仍面临采取更多行动振兴经济的压力。(完)
(编译 张涛/许娜/王兴亚；审校 白云/戴素萍)
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