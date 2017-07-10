焦点：日本央行对地区经济的评估为12年来最为乐观

路透东京7月10日 - 由于出口和民间消费稳健，日本央行对国内各地区经济给出了10多年来最乐观的评估，凸显出央行对国内经济稳步复苏且势头向好的信心。

但日本央行总裁黑田东彦重申，他决心维持超宽松货币政策，直到通胀稳居2%的目标上方。这说明日本央行不会加入很快将缩减刺激计划的欧美央行行列。

“未来日本经济料将继续温和扩张，”黑田东彦在周一的地区支行经理季度会议上表示。

日本央行在地区经济季度报告中，上调九个地区中五个地区的经济评估，同时维持其余四个地区的乐观经济评估不变。

报告称，六个地区的经济“适度扩张”或“朝适度扩张的方向迈进”。这是自2005年4月日本央行开始编纂该报告以来，其首次对如此多的地区使用如此强烈的措辞。

“随着海外经济温和增长，出口正处于增长趋势。就业市场继续稳步收紧，并扶助消费集聚动能，”日本央行称。

不过，周一早些时候出炉的数据显示，日本5月核心机械订单意外下滑，引发外界对经济复苏力道的怀疑。

报告将成为日本央行下周评估利率时考虑的因素之一，届时该央行将发布新的季度经济成长和通胀率预估。

过去两周，欧洲央行、英国央行和加拿大央行都转为更鹰派的政策立场，暗示低息时代行将结束。美联储今年已经两度加息，并可能在年底前再度收紧政策。

对日本而言，要退出刺激政策还遥不可及。

不过鉴于经济正重拾动能，黑田东彦目前也遇到了沟通上的挑战，因其努力要让市场相信，日本央行拥有退出超宽松货币政策的可靠计划，还要让市场相信这类计画并没有要马上推出，以免吓到投资者。

据知情人士称，7月19-20日会议上日本央行将下调通胀预估，但暂不扩大刺激计划。这是该行将不再执行央行总裁黑田东彦最初承诺的又一个迹象。黑田东彦之前承诺要尽一切努力实现通胀目标。

经历三年大规模的资产购买仍未能推高通胀后，日本央行去年调整政策框架，从着眼印钞速度为目标转向控制长期利率。(完)