日本央行认为经济有所改善 但警告称通胀预期上升需要时间（更新版）

(增加政策方面的详情)

路透东京2月8日 - 日本央行周三公布的1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。

委员们还认为，日本央行维持现行的超宽松政策是恰当的。一位委员甚至认为，日本央行不应当匆忙调整政策。

“自2016年下半年以来，日本经济复苏势头有所增强，”该摘要援引九人委员会中其中一名委员的话称。“海外经济体形势改善、政府的经济刺激举措以及货币宽松政策的增强，正在产生有利的协同效应。”

但摘要中仍存在谨慎感，委员们对特朗普政府政策以及关于英国退欧方面的不确定性表示担忧。

日本央行维持政策不变并上调经济成长预估，但警告通胀触及2%目标的前景仍不确定。

会议意见摘要显示，去年上半年消费支出不振，但此后开始改善，令决策者感到鼓舞。

出口情况好转也令人振奋，因日本经济成长依赖于贸易需求。

美国新任总统特朗普暗示将采取贸易保护主义政策，一些经济学家认为这对日本形成威胁，因该国向美国出口大量汽车和汽车零部件。

一位央行委员说，在不确定性很高的时期，交易员可能开始怀疑央行控制收益率曲线的能力，央行的市场操作部门需要更大的灵活性。

日本央行在9月大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标。目前央行正在买入公债以便将10年期公债收益率控制在零水平附近。

不过，由于海外收益率升高，10年期公债收益率也面临上升的压力。(完)