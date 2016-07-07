焦点：日本央行调降经济评估 警告英国退欧和日圆升值恐挫伤消费

路透东京7月7日 - 日本央行下调对该国九个地区中两个地区的评估，称英国退欧公投引发的市场动荡可能损及消费者信心，暗示担心强势日圆和疲弱支出可能导致脆弱的经济复苏脱离正轨。

央行还警告说，受需求下滑影响，越来越多的日本公司在推迟涨价。央行承认，大举印钞并未能消除日本的通缩心态。

“一些企业担心，包括日圆升值和股价下跌在内的近期市场不稳定因素，可能进一步挫伤消费者信心，”日本央行周四在地区经济季度报告中称。

日本央行总裁黑田东彦维持对经济的乐观看法，重申准备在必要时扩大刺激规模以实现2%的通胀目标。

“日本经济料将呈现温和扩张的趋势，”黑田东彦在日本央行地区分行经理季度会议上表示。

但日本央行在会后发布的第二季报告中，下调了对该国九个地区中两个地区的经济评估，包括4月份遭遇地震袭击的九州地区。

对四个地区民间消费的评估也要比三个月前黯淡。百货商店和汽车生产商均抱怨销售走软。

市场臆测日本央行会在本月利率检视会议上放松政策，因为疲弱消费、强势日圆以及外部冲击均令经济承压，压迫通胀水平进一步远离央行目标。

英国公投意外退欧令日圆涨势加速，并拖累东京股市下跌，增强了对日本央行近期采取行动的预期。

**影响料将持续**

“并不是说英国脱欧会导致需求突然消失。但企业担心，围绕英国脱欧后果的不确定性将持续很长一段时间，”日本央行大阪分行经理宫野谷笃对记者表示。

他亦称，日圆近期升值打击到他所在地区的企业信心和利润。这一地区有Panasonic(6752.T)等日本大型电子企业。

虽然央行报告称许多地区的经济继续温和复苏，但同时也警告近来股价下跌和消费者对前景看法悲观，正在影响到零售销售。报告还指出，因为日圆升值，海外游客也放慢了支出速度。

“消费者变得更有选择性...没有多少企业会像去年那样加价，”报告称。

日本央行自1月开始一直保持货币政策稳定，当时央行决定在进行大规模资产购入计划的同时实施负利率，试图加速通胀上涨。

日本央行曾称其大举印钞将刺激公众对未来物价上涨的预期，并将鼓励家庭和企业增加开支而非储蓄。

不过外部阻力令日本出口型经济前景蒙阴，日本央行官员曾为不采取行动据理力争，称他们认为国内需求颇具“韧性”，能逐步推动通胀率攀升。(完)