焦点：日本央行料维持政策不变 并保持对经济乐观看法

路透东京9月4日 - 日本央行周四将维持大规模货币刺激政策不变，并称消费税上调带来的超出预期的冲击将是暂时的，尽管市场担心这种强加的痛楚可能令央行的通胀目标更难以实现。

近期公布的一系列数据疲弱，包括7月家庭支出大幅下滑以及制造业产出增长迟滞，已经令外界质疑日本央行的观点，即经济将从第二季加税导致的严重萎缩中稳步反弹。

了解央行想法的消息人士称，委员会中的悲观人士可能建议下调对某些经济领域的看法，比如工业生产；央行目前对工业生产的描述为“趋势性增长”。

但日本央行可能维持经济正温和复苏的看法不变，并强调消费税上调带来的痛楚开始减退，就业市场趋紧正推升薪资，消费将从中获益。

让决策者送了一口气的是，日股日经指数周三触及七个月高位，因市场冀望首相安倍晋三重组内阁，将会给政府促增长政策带来新的推动力。

“最近的数据相当糟糕，说明7-9月经济反弹可能要比预期疲软。但很多央行官员似乎认为，消费税上调的影响将是暂时的，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称。

“当然，如果增税的影响持续时间比预期长得多，央行可能进一步放松政策。央行总裁黑田(东彦)曾表示，央行将在必要时行动。不过这只是央行的套话，所以他重申该观点，未必是暗示央行准备近期内放松政策。”

然而央行的乐观看法，与民间部门分析师越来越多的质疑形成对比。分析师怀疑经济增长能否足够强劲，让消费者通胀率从目前的约1.3%升向央行2%的目标。

在周四结束的两日政策会议上，日本央行料维持政策框架不变，承诺通过大量购买资产使基础货币每年增加60-70万亿日圆(5,710-6,660亿美元)，来重振经济活力。

**薪资信号**

日本第二季经济环比年率为下滑6.8%，消费税上调前第一季经济所录得的增幅被悉数回吐。路透访问的分析师预计本季经济将回升3.8%。

日本央行10月检视长期预估时，可能会下调当前财年经济成长预估。但央行仍预计经济能够经受住加税的冲击，并回升到足以在下一财年实现2%通胀率目标的水平。

黑田东彦并未因第二季经济萎缩而惴惴不安，他强调经济仍在复苏，并且在实现物价目标方面取得进展。分析师称，黑田可能将在周四会议后的新闻发布会上重申此立场。

此前有消息人士称，即便在10月报告中下调本财年经济成长预估，日本央行仍可能维持乐观的通胀预估。

支持日本央行乐观信心的，是就业和收入情况的稳步改善。目前失业率正接近央行所认为的充分就业水准，就业机会为22年以来最多。

周二公布的数据显示，7月的夏季奖金跳增，基本工资在下降逾两年后连续第二个月增长，支持了央行有关家庭收入增加将支撑消费并推高通胀的论点。

按照去年4月出台的“量化与质化宽松(QQE)”计划，日本央行承诺在大约两年时间内达到2%的通胀率目标。日本经济已经连续15年深陷通缩泥潭。

尽管黑田东彦一再保证日本有望达成通胀目标，但许多民间分析师怀疑通胀率能否在下一财年提高到2%。(完)

(编译 王兴亚/王丽鑫/许娜/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)

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