焦点：日本央行对经济看法乐观 但通缩迹象令人不安

路透东京10月17日 - 日本央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变，但表示消费疲软令企业难以提价，凸显消除公众通缩思维之艰难。

日圆升值对出口的冲击也迫使央行在近四年来首次下调对东海地区的看法，该地区是汽车巨头丰田汽车(7203.T)的本部，是日本经济的关键驱动力量。

央行总裁黑田东彦保持乐观看法，周一在日本央行各地区分行经理季度会议上称，经济继续温和复苏。

但消费疲弱挥之不去，表明逾三年来的钞印政策未能促使企业提价，而这又是日本央行刺激计划的关键目标。

“愈来愈多的企业开始觉得未来物价可能不会上涨太多。这影响到了定价行为，尤其是超市，”日本央行负责监管西部近畿地区的分行经理Atsushi Miyanoya在记者会上表示。

日本央行周一在季度报告中，维持九个地区中六个地区的经济评估不变，并上调两个地区的经济评估。

但央行自2013年1月以来首次调降东海地区的评估，称该地区经济扩张趋弱。在其7月报告中，央行称该地区经济呈温和扩张的趋势。

“家庭见到企业获利因日圆升值而下滑，担忧薪资恐怕不会调升太多，”日本央行监管东海地区的分行经理Kimihiro Eto表示。

“消费者如果有的选的话，就会选购更便宜的东西。他们变得更加在意价格，”他称。

日本央行委员会于10月31日-11月1日召开利率会议时，将仔细研究周一出炉的报告等因素，该行届时将发布最新的经济成长及通胀季度预测。

了解日本央行想法的消息人士表示，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，但由于央行上月刚刚重新调整了政策框架，故预计近期不会放宽政策。

央行数年来大举购买资产，并未令经济摆脱迟滞困境，亦未令通胀加速迈向2%目标；该行即于9月将政策目标由侧重印钞速度转向利率水平。

薪资缺乏成长损及消费者信心，导致日本零售业者为销售不振所苦。日本8月核心消费者物价指数较上年同期下滑0.5%，为连续第六个月下降。

日本通胀图表： tmsnrt.rs/28KmQnX (完)