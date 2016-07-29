即时观点：日本央行进一步放松政策 扩大ETF购买规模（更新版）

(新增最后一个分析师观点)

路透东京7月29日 - 日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。

但央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变。

央行维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变。

以下为分析师评论摘要：

NLI基础研究所资深分析师TSUYOSHI UENO:

这次日本央行似乎已经没有别的选择，只有宽松政策，因为市场很大程度上已经消化了该行要采取新刺激举措的可能性。除此之外，似乎还有政治压力。

我原本预期日本央行的宽松举措会更多，因为总裁(黑田东彦)一直在说，央行可能采取量化质化宽松与负利率相结合的政策。但今天的声明令人失望，这在市场的反应中也有体现。

我认为日本央行给人的印象是，下次会议上会有进一步行动。

瑞穗证券资深经济学家Norio Miyagawa：

日本央行没有达到外界的预期。我想听听央行总裁黑田东彦怎么说，但购买更多上市交易基金(ETF)对实现2%的通胀率目标没有帮助。虽然日本央行不会承认，但它已经达到了量化宽松和负利率的期限。

三菱日联摩根士丹利证券公司资深市场经济学家六车治美：

日本央行小心地避免给市场留下这样的印象：央行在通过直升机撒钱来使公债货币化。

政府此前或许希望央行加大日本公债及ETF购买规模，同时避免进一步降低负利率。央行选择在政府出台刺激支出措施之后放松政策，可能会让政府感到满意。

鉴于其表示将进行全面评估，央行或许会在下次会议上对负利率进行评估。

SMBC日兴证券的资深策略师MAKOTO NOJI：

在政府提出经济刺激措施之际，如果日本央行展示出更多的配合，从而给人一种他们正在采取软性直升机撒钱的看法，那或许能产生一定影响。

然而，日本央行并未增加日债购买规模。这令汇市失望。

至于股票，不管日本央行的购买多少，投资者都会考虑估值。鉴于日本央行未能遏制日圆涨势，股票价格仍将承压，因为日圆汇率远远高于日本企业假定的水平。(完)