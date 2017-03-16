焦点：日本央行维持政策不变 美联储则坚持逐步加息之路

图为2013年2月资料图片，显示日圆和美元。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京3月16日 - 日本央行周四维持货币政策不变，而稍早美国联邦储备委员会(美联储/FED)在三个月内二度加息，凸显出全球主要央行沿着不同的政策路径前行。

分析师已料到日本央行会保持政策不变，因全球贸易保护主义情绪升温以及美国预计开始一连串加息，将让日本刚刚显露的复苏迹象黯然失色。日本属贸易依赖型经济。

投资者目前在关注总裁黑田东彦0630GMT的记者会，以观察美联储加息举措对日本央行是否、以及何时撤出大举刺激计划的影响。

黑田东彦的讲话还可能暗示，面对美国批评其通过日圆疲软获得贸易竞争优势，日本央行将如何为其超宽松政策辩护。

正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变，继续承诺通过大举资产购买，引导10年期公债收益率在零水准附近。

央行亦维持宽松政策的承诺不变，将每年增持日本公债的速度保持在80万亿(兆)日圆(7,060亿美元)。

“日本经济保持温和复苏的趋势,”日本央行在宣布政策决议的声明中指出，维持对经济成长的谨慎乐观评估。

尽管能源成本上升料将使得物价在未来几个月加速上涨，但央行总裁黑田东彦可能强调，因通胀率距2%的目标尚远，央行近期不会升息。

但分析师称他可能留有余地，如果经济复苏动力足以推动物价稳步上升，央行就可能上调10年期公债收益率(殖利率)目标。

日本长期停滞的经济近几个月已显露出回春迹象，拜全球需求复苏所赐，惠及日本出口和工厂产出。

日本1月核心消费者物价指数(CPI)为逾一年来首度上升，很多分析师预期通胀率会在今年稍后加快迈向1%，主要源于日圆疲弱带来的能源成本反弹和进口价格上升。

这已导致市场预期出现大幅转变，接受路透调查的多数分析师预期，日本央行下一步将开始撤出超宽松的政策。

美联储周三一如普遍预期决定升息，这是联储在货币政策正常化进程中迈出的最令人信服的其中一步，但未暗示会加快收紧政策步伐。

一些分析师表示，如果日本长期利率追随全球债券收益率升高，日本央行有可能被迫上调收益率目标以避免增加债券购买规模。目前全球债券收益率受到围绕美国利率上升的预期所推动。

据熟悉日本央行思路的消息人士称，日本央行希望消除这种猜测，强调其不会上调收益率目标，除非日本经济的强劲程度足以推动通胀率稳步升向2%。

很多日本央行官员称，尽管他们对日本经济复苏前景更有信心，但在提振通胀方面有更多困难，因为薪资增速缓慢，制约了消费者的支出。

日本春季劳资谈判(春斗)商定的加薪幅度周三公布，增幅之低创四年之最，使首相安倍晋三刺激经济的计划遭遇挫折。

鉴于日本经济严重依赖出口和自由贸易，全球保护主义升温加剧了日本决策者的忧虑。

20国集团(G20)公报草案显示，与会的各国财政领导人可能不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值，仅承诺保持“开放公平的国际贸易体系”。

特朗普还指责日本使用“货币供应”来压低日圆，获得不公平的贸易优势。日本决策者则反驳称，他们遵守G20规则，仅把货币政策用于国内目的。

分析师称，黑田东彦的讲话或将提供以下线索，即日本如何保护其政策及如何强烈反对G20淡化对自由贸易的承诺。

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(完)