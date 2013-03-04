日本央行考虑让政策更靠近量化宽松式的资产负债表扩张

路透东东京3月4日 - 在日本央行总裁即将换人之际，央行官员考虑让政策更加靠近量化宽松，希望由此满足首相安倍晋三的要求。

熟悉日本央行想法的消息人士称，由于许多人认为降息的效应下降，央行将转向扩大资产负债表的做法。目前利率已处于极低水平。

这种转变将导致央行更加接近把购买较长期债券纳入其政策，而且在一定程度上是其持续到2006年的五年量化宽松行动的翻版。在上次量化宽松中，央行向经济挹住了大量资金。

“日本央行当前政策仍是控制利率。把政策重心转向扩大资产负债表，将给政策选项带来许多可能性，”其中一名消息人士称。

这两种手段的区别不大，因为日本央行现有的政策工具——规模达101万亿(兆)日圆(1万亿美元)的资产购买和借贷计划，同样会扩大央行的资产负债表。日央行资产负债表规模相当于国内生产总值(GDP)的三分之一，比重超过欧美央行。

但支持者认为，通过资产负债表扩张来衡量央行行动，更有可能让日本最终摆脱过去20年变得根深蒂固的通缩心理。

支持者表示，如果公众能够很容易考量日本央行资产负债表规模的扩大，那么就更容易让他们信服央行重振经济的努力。

他们认为另一方面，试图进一步压低已然很低的利率水平，现在效果有限。

日本央行指标利率已经处在0-0.1%区间内。10年期日本公债收益率(殖利率)也只有0.6%。

**选项**

安倍要求日本央行祭出更加大胆的举措，来帮助日本经济摆脱通缩。1月日本央行同意采用2%的通胀率目标。

在日本央行领导人变动之前，扩大资产负债表规模仅是央行官员内部研究的几个方案之一。一些人仍主张坚持进一步小幅下调利率，例如，取消0.1%的货币市场利率下限。

外界普遍期待，日本央行将采取更加有力的行动来重振长期低迷的经济。但只有在未来几周新任总裁和几位副总裁就职之后，日本央行九人货币政策委员会才会决定如何满足这一期待。

“一切尚未有定论，但可能要跳出固有思维模式，”另一位鉴于事件敏感性而不愿具名的消息人士表示。

但扩大资产负债表规模的可能性很大，因为这符合安倍提名的日本央行高官所支持的经济再通胀政策。这几名被提名者认为，更加大力地印钞将给经济带来心理上的提振。

“最初日本央行可能试图对当前的资产购买计划进行微调。但这不足以满足市场和政界人士的期望，”NLI基础研究所首席经济学家Yasuhide Yajima表示。

“关键是设定一个更加简单的目标和政策框架。”

**工具**

日本央行扩大资产负债表最简单的方式就是买入较长期政府公债。

2001－2006年实行量化宽松计划期间，日本央行买入较长天期债券。但其向经济注入的大部分资金都是通过短期货币市场操作进行，这是一种风险较小的选项。

根据当前的资产购买和放贷工具，日本央行买入存续期不超过三年的政府公债，因为其希望推低企业的借款成本，而许多企业的投资周期都是三年。

日本央行买入长期政府公债，其中包括存续期长于三年的公债，此举有别于货币政策，被视为向市场提供长期资金的定期市场操作。

日本央行目前对此加以区别，因为出于放宽货币政策的目的而买入长期政府公债，对其政策操作的束缚时间可能要长于其希望的情况，且会增加未来退出超宽松货币政策的难度。

消息人士称，现在的一种想法就是，日本央行可以选择合并两个计划，加大买入较长期公债的力度，然后为公债持有总量及资产负债表规模设定新目标。

“若日本央行希望更加侧重扩张资产负债表，那么则有这种可能性，”另一位消息人士指出。

**提倡者**

央行中许多人士，包括即将卸任的央行总裁白川方明在内，都怀疑这样的货币政策能否影响民众心态，因此他们并不认为政策转变将能提高通胀预期。

白川方明的怀疑态度使得日本央行牢牢专注在利率政策上，而不是央行资产负债表的规模上，即便全球金融危机后政策利率已被降至接近于零。许多央行人士曾表示，当前的日本央行政策旨在压低企业借款成本，而非改变民众心态。

安倍提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁，黑田东彦是积极政策行动的倡导者。他的提名听证会将在周一举行。

另一位被提名出任副总裁的岩田规久男，同样主张日本央行透过积极扩大其资产负债表，将能提振通胀预期并促使企业增加支出。

他在1月接受路透专访时表示：“日本企业手上有大量的额外现金，因为当通缩时，即使企业保有资金，而不花在资本支出上，现金的价值也不会减少...如果日本央行可设法提高通胀预期，那么这些大量的现金就会更多被投注在资本支出上。”(完)

(编译 张涛/王兴亚/兰秀娟/李爽/戴素萍; 审校 郑茵/程琳/张涛)

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