日本央行决策阶层悲观派质疑声浪日高 打破团结乐观表象

* 三位决策官员益发高调表达疑虑

* 认为日本调高消费税及中国经济降温构成风险

* 悲观派的疑虑有可能在明年获得更多认同

路透东京7月26日 - 日本央行的部分决策官员，正逐渐拉高分贝表达对经济前景的疑虑，央行对外一致乐观看好重振通胀努力的表象，面临瓦解威胁。

在日本央行政策委员会的九名成员中，有三人比其他成员更忧心明年调高消费税的风险。日本明年4月调高消费税的计划充满争议，首相安倍晋三率领执政联盟赢得参院选举后，必须处理这个棘手问题。

这三位央行官员也比其他人更加担心中国经济成长降温情况。

由于日本经济对安倍经济学的反应良好，这几位悲观派的央行官员认为，没有额外刺激成长措施的迫切需要。

但一旦日本从明年销售税上调以及中国经济放缓中感到切肤之痛，悲观派的质疑就会获得更多支持，从而削弱日本央行相对乐观的表态。日本央行计划两年内扭转多年的通缩并使通胀率达到2%，因此对经济复苏力道的预期要略高于民间分析师。

“现在经济如此强劲，没必要过于强调外部风险，”一名了解央行政策讨论的消息人士称。

“但悲观派也不是没有道理，即便是乐观派也并非全然相信一切已走上正轨。要实现2%的通胀率还有很长的路要走。”

如果日本公债收益率(殖利率)再次蹿升，央行不会再像近几个月10年期公债收益率从0.3%跃升到1%时那样，拒绝采取更强劲的措施，到时悲观派的忧虑情绪将可能占领上风，促使委员会推出更有力的货币市场举措。

“如果尾部风险或下行风险成为现实，我们将放开手脚，在采取何种举措上持完全开放的态度，”悲观派委员佐藤健裕周一发出了措辞最强硬的言论。

浏览日本和中国GDP预估图表，请点击：(link.reuters.com/dyk89t)

明年4月日本经济可能将迎来下一道重大测试，日本政府计划届时把消费税税率从5%上调至8%。根据这份尚未经安倍晋三确认的计划，2015年消费税税率将进一步上调至10%。

许多央行官员相信，日本经济可以经受住消费税上调的考验，而且希望日本政府继续推进该计划。他们提出，如果日本政府拖延计划，则外界将对其修缮财政状况的决心产生疑虑。

中国经济放缓的程度亦为日本央行悲观派官员的看法提供了一些佐证。今年以来，中国经济的表现一直逊于预期，中国政府也强调称需要推进改革，显示中国并无计划采取过去那样的大规模刺激政策。

许多日本央行官员已经感觉到，国外的经济成长势头并不如预期。不过，鉴于日本国内经济运行状况不错，外部风险的威胁相对较小。这些官员表示，如果国内经济力度渐弱，那么内部的争论声音将发生改变。

“这些风险都不会让日本央行对其经济评估做出重大改变，即日本正走向温和复苏。”另一位熟悉日本央行想法的消息人士表示。“不过，有关海外经济体将在今年稍晚加快增长的推测，缺乏有力证据。”

消息人士们拒绝具名，因为未获准对媒体表态。

参与路透调查的分析师预计，日本经济成长将在下一财政年度由今年的2.7%放缓至0.5%，主要是由于消费税上调的影响。

这远低于日本央行委员会的预期中值1.3%，不过后者的预估区间在0.4%-1.5%。(完)

(编译 蔡美珍/梁睿雪/兰秀娟/洪曦; 审校 杜明霞/隋芬/李春喜)

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