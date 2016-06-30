焦点：日本央行新任审议委员政井贵子称 不乐见汇率过度波动

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透东京6月30日 - 日本央行新任审议委员政井贵子周四表示，不乐见汇率脱离经济基本面过度波动。
“汇市过度波动可能损及企业的投资活动，”政井贵子在她的就职记者会上称。
但她对以下问题予以回避，即额外的货币宽松能否阻止不受欢迎的日圆升值，抑或日本央行激进的刺激举措是否成本高过回报。
“在世界高度全球化的今日，很难仅基于国内政策动向来判断（日本经济和物价前景），”政井贵子说道。
日本国会在5月批准了政府对政井贵子的提名，由其接替石田浩二担任央行政策委员会的审议委员。政井贵子曾经在商业银行担任高层管理职务，拥有外汇市场经验。
在政井贵子加入央行之际，正值央行举步维艰，一方面试图阻止外部冲击影响日本脆弱的经济复苏，另一方面央行可使用的政策选项日渐减少。
许多分析师认为，政井贵子不太可能挑战央行已有政策路径，有可能在决议时支持总裁黑田东彦。这一点不像她的前任，石田浩二在今年1月会议上明确反对采取负利率政策。
政井贵子称，全球经济不确定性加剧，例如美国未来升息速度，以及英国上周公投退欧引发的市场动荡。
“如果这些不确定性持续下去，并导致全球增长下滑，我们需要密切关注这将给日本经济、企业和家庭信心造成何种影响，”她说。
目前日本通胀率远不及央行2%的目标，加上强势日圆损及出口，日本央行承受着最早于7月扩大货币刺激以支撑经济的压力。
但很多分析师称日本央行的政策弹药正在耗尽，央行激进的购买计划导致债市流动性干涸，1月的负利率政策也非常不得民心。(完)
(编译 杜明霞/高琦/艾茂林; 审校 张荻)
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