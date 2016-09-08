日本央行副总裁称央行不排除进一步下调负利率

路透东京9月8日 - 日本央行副总裁中曾宏周四表示，央行不排除进一步下调负利率或采取其他必要的宽松措施，来达成物价目标。

中曾宏称，日本央行本月稍晚将对其政策效果进行全面评估，评估将考察加快实现2%通胀目标的方法。央行不会讨论撤回超宽松货币政策的方式。

他表示，虽然通胀料恢复逐步上升趋势，但这种物价涨势将能否加强通胀预期，仍存在不确定性。

“基于公正的评估，我们将决定是否有必要调整当前政策框架，以及应该以何种方式调整，”中曾宏周四发表讲话时称。

日本央行现有政策框架结合了负利率与大规模购买公债及一些风险资产，目前央行已鲸吞了日本债市的三分之一，并招致银行批评，称其挤压了银行原本就很微薄的利润率。

消息人士此前告诉路透，日本央行将考虑在9月20-21日政策会议上修订政策框架，并讨论超宽松政策的一些意外后果。

中曾宏承认，日本央行1月采取负利率措施损及金融机构的获利，如果长期维持负利率，可能损害金融中介活动。

中曾宏表示，日本央行在实行大规模资产购买计划和负利率时，将寻求在该计划的强大政策效果与对金融中介可能造成的损害之间“达到适当的平衡”。

但他补充说，这并不意味着央行将排除进一步降低负利率。

他说，在权衡目前政策的效益与成本之后，“根据经济、物价情况和金融状况，采取进一步措施可能仍然是必要的”。

日本央行在7月放松货币政策，并承诺在本月的会议中全面评估政策情况。路透访问的多数分析师预计，该央行将在本次会议再度扩大刺激计划。(完)