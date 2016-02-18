日本央行总裁黑田东彦呼吁G20采取协调行动应对市场动荡

路透东京2月18日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，20国集团(G20)必须根据需要采取协同政策行动，以减轻金融市场动荡对全球经济造成的负面影响。

“美国、中国、欧元区和日本...必须采取必要的协同行动，”黑田东彦在参议院金融委员会会议上表示，当时有人问他下周上海G20财长会议将讨论什么话题。

“我不知道可能采取什么具体措施，因为这取决于G20会议上将讨论什么。我希望这次会议成为稳定全球金融市场的场合，”他说。(完)