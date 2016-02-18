日本央行总裁黑田东彦呼吁G20采取协调行动应对市场动荡

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月18日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，20国集团(G20)必须根据需要采取协同政策行动，以减轻金融市场动荡对全球经济造成的负面影响。
“美国、中国、欧元区和日本...必须采取必要的协同行动，”黑田东彦在参议院金融委员会会议上表示，当时有人问他下周上海G20财长会议将讨论什么话题。
“我不知道可能采取什么具体措施，因为这取决于G20会议上将讨论什么。我希望这次会议成为稳定全球金融市场的场合，”他说。(完)
(编译 王兴亚/张涛；审校 张若琪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。