日央行上调2014财年GDP预估 保守看待通胀情况

* 上修2014财年GDP预估

* 维持2015财年通胀预估略低于2%的目标

* 维持4月推出的大规模刺激政策

* 制造业活动大幅升温，但薪资增幅放缓

路透东京10月31日 -日本央行在对经济进行评估后，周四并没有给出两年内通胀率可以升至2%的官方预测，但其表示正有条不紊地朝目标迈进，且将在必要长的时间内维持大规模刺激措施。

央行将始于明年4月的2014财年经济成长预估上调至1.5%，认为尽管明年受消费税上调的影响，日本经济体增速可以保持在潜在水平之上。

一如市场广泛预期，日本央行稍早维持4月推出的货币刺激措施不变。该措施的目的是通过资产购买，将货币基础扩大一倍，来实现在约两年的时间里将通胀率提升至2%的目标。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。

日本央行在半年度报告中维持2014和15财年不计消费税上调影响的核心消费者物价指数(CPI)增幅在1.3%和1.5%，突显央行将按计划实现目标的迹象。

虽然央行没有正式预测通胀率将达到2%，分析师担忧日本央行对政府的刺激政策期望过高，该政策旨在抵消明年4月消费税由5%上调至8%的影响。

部分央行审议委员也存在与市场同样的疑虑。

“考虑到要上调消费税，日本央行显得有些过于乐观，未来可能不得不下调预估，”法国兴业银行证券首席分析师会田卓司表示。

“明年第二季，大约在上调消费税时，日本央行可能不得不再次宽松政策。”

**上调税收的影响**

日本经济4-6月当季连续第三个季度增长，因首相安倍晋三的刺激政策提振企业信心和家庭支出。

周四公布的调查显示，日本10月制造业活动以三年多来最快速度成长，工业产出增速也呈约四年来最快速度，显示在明年4月提高消费税之前国内需求仍然稳健。

日本央行将2014财年经济成长预估从1.3%上调至1.5%，反映出央行预计安倍计划采取的5万亿(兆)日圆刺激方案对经济的提振作用，会缓解税收上调的影响。

日本央行并维持2015财年经济成长预估在1.5%不变。

但出口下滑为日本央行下面这一看法蒙上疑虑，央行认为全球增长将及时回升，从而抵消税收上调时料将出现的家庭支出下滑的影响。

日本政府周四发布的数据显示，9月受薪者整体现金所得较上年同期小涨0.1%，表明日本在结束通缩所需的薪资大幅增长上进展十分缓慢。(完)

(编译 田建华/李春喜/杜明霞；审校 艾茂林)

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