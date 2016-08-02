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国际财经 | 2016年 8月 2日 星期二 16:46 BJT

日本央行总裁黑田东彦称重新评估政策不会导致削弱刺激措施

路透东京8月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，央行下个月计划重新评估货币政策，并不会导致日本央行削弱刺激措施。

当记者问到“全面检讨”是否可能导致缩减央行刺激措施时，黑田东彦回答“我不认为会变成那样。”

由于市场臆测检视可能将抑制央行的刺激措施，这带动公债收益率上涨，但黑田东彦拒绝就市场的每日走势作出评论。

他是在与日本财务大臣麻生太郎会谈，并磋商周二内阁批准13.5万亿日圆财政措施后发表上述讲话的。(完)

(编译 蔡美珍/于春红; 审校 戴素萍/王洋)

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