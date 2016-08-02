日本央行总裁黑田东彦称重新评估政策不会导致削弱刺激措施

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，央行下个月计划重新评估货币政策，并不会导致日本央行削弱刺激措施。
当记者问到“全面检讨”是否可能导致缩减央行刺激措施时，黑田东彦回答“我不认为会变成那样。”
由于市场臆测检视可能将抑制央行的刺激措施，这带动公债收益率上涨，但黑田东彦拒绝就市场的每日走势作出评论。
他是在与日本财务大臣麻生太郎会谈，并磋商周二内阁批准13.5万亿日圆财政措施后发表上述讲话的。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 戴素萍/王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。