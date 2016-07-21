日本央行总裁黑田东彦排除“直升机撒钱”可能性--BBC（更新版）

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
（补充BBC最新声明，澄清是6月进行的采访。）
路透伦敦7月21日 - 日本央行总裁黑田东彦接受英国英国广播公司(BBC)专访时，排除了采用“直升机撒钱”方式刺激日本经济的构想，他还表示日本央行已拥有在必要情况下进一步放松政策的措施。
日本市场本月曾有臆测，认为日本政府会求助于所谓的“直升机撒钱”手段，也就是央行透过永续债券等方式，直接为政府预算刺激措施提供融资。
黑田东彦称，几年来，日本因财政和货币机构权责分工明确而受益匪浅。
“我认为目前阶段，我们不应该放弃这种机构设置。没必要也不可能实施直升机撒钱，”黑田东彦在回答货币政策能放松到何种程度时，这样告诉BBC电台。
“我们有非常强有力的政策框架，我认为，如有必要，日本货币环境进一步放松的空间并无重大限制。”
周四晚些时候BBC表示，当日播出的黑田东彦有关“直升机撒钱”的评论是在6月中旬所做访问。(完)
(编译 孙国玉/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林)
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