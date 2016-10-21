日本央行总裁黑田东彦称将继续执行极度宽松、扩张的货币政策

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，许多央行认为通胀目标应维持在2%，而不是提高到3%或4%。
他还表示，日本央行已做出“非常有力的”承诺，将维持大规模刺激计划，直至实际通胀超过2%目标。
“我们会继续实施极为宽松且扩张性的货币政策，这不仅仅是为了让(通胀率)达到2%，还旨在让实际通胀率超过2%，”他在一次研讨会上称。
一些美国学者呼吁各国央行将他们的通胀率目标从2%向上调整，以便让市场确信他们致力于采取更多措施，来推动极低的通胀率上升。(完)
(编译 刘秀红/侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。