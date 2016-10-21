日本央行总裁黑田东彦称将继续执行极度宽松、扩张的货币政策

路透东京10月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，许多央行认为通胀目标应维持在2%，而不是提高到3%或4%。

他还表示，日本央行已做出“非常有力的”承诺，将维持大规模刺激计划，直至实际通胀超过2%目标。

“我们会继续实施极为宽松且扩张性的货币政策，这不仅仅是为了让(通胀率)达到2%，还旨在让实际通胀率超过2%，”他在一次研讨会上称。

一些美国学者呼吁各国央行将他们的通胀率目标从2%向上调整，以便让市场确信他们致力于采取更多措施，来推动极低的通胀率上升。(完)