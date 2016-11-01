焦点：日本央行总裁黑田东彦称准备采取一切可用办法来达到通胀目标

路透11月1日 - 日本央行周二未扩大刺激举措，但再度推迟达到通胀率目标的时间，表明该央行将维持政策不变，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

由于出口和消费摆脱低迷状况，日本央行维持其经济温和增长的预期不变。

但该央行也警告称，上述预期面临下行风险，物价动能也在减弱，这一评估尤为黯淡，凸显出该央行对实现通胀率目标的信心减弱。

“日本央行的确用了大量时间来消除过去15年困扰经济的通缩心态，”该央行总裁黑田东彦向记者表示。

日本央行在对和政策决定一同发布的预估进行的季度检讨中，将实现2%通胀率目标的时间推迟了一年至“2018财年前后”，即承认在2018年4月黑田东彦任期届满前都不会实现。

日本央行曾于7月称，通胀率将于2018年3月左右触及2%。

黑田东彦称，日本央行准备采取“所有可用措施”以实现通胀目标，希望维持市场对央行将推出更多刺激措施的预期。

但他补充称，财政和货币措施可以相辅相成，暗示在日本央行努力消除通缩之际，政府也需要出台经济刺激措施来刺激增长。

“想要经济获得持续适当的成长，我们需要财政及结构性政策，以及货币政策的配合，”黑田东彦在记者会上称。

日本央行还下调对2017和2018财年的通胀预估，指因海外需求疲弱及民众对物价和经济活动将回升的信心减弱。

日本央行一如外界普遍预期，维持短期利率目标在负0.1%不变，并誓言引导10年期政府公债收益率在零附近。

“日本央行准备为达成其通胀率目标打一场持久战，因此单是推迟达成时间将不会迫使其采取行动，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也表示。

“放松政策的唯一诱因可能是日圆急剧升值。日本央行在接下来数月可能按兵不动，除非日圆兑美元大涨至90-95。”

美元兑日圆周二在104.80附近盘旋。

尽管并非是官方目标，但日本央行承诺仍会保持每年约80万亿日圆的净购债规模。(完)