日本实现通胀目标“面临挑战” 但不会放弃努力--央行总裁

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透日本横滨5月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，实现2%的通胀目标“面临挑战”，但这并不意味着将改变目标。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
“对于央行来说，适时实现物价稳定目标都具有挑战性，但这并不意味着我们将改变2%的通胀目标，”他补充道。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。