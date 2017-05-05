日本实现通胀目标“面临挑战” 但不会放弃努力--央行总裁

路透日本横滨5月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，实现2%的通胀目标“面临挑战”，但这并不意味着将改变目标。

“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。

“对于央行来说，适时实现物价稳定目标都具有挑战性，但这并不意味着我们将改变2%的通胀目标，”他补充道。(完)