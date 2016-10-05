日本央行总裁黑田东彦称当实现2%的通胀目标后就会升息

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京10月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，当央行2%的通胀目标实现后，利率就会上调，不过短期内不太可能升息。
“当实现2%的通胀目标后，还把长期利率维持在零水准附近是无法想象的，”黑田东彦对国会一个委员会表示。
“如果有必要(进一步)宽松政策，可能会在需要时继续降低利率。另一方面，若实现了物价稳定目标，也会实施升息。”(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。