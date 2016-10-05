日本央行总裁黑田东彦称当实现2%的通胀目标后就会升息

路透东京10月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，当央行2%的通胀目标实现后，利率就会上调，不过短期内不太可能升息。

“当实现2%的通胀目标后，还把长期利率维持在零水准附近是无法想象的，”黑田东彦对国会一个委员会表示。

“如果有必要(进一步)宽松政策，可能会在需要时继续降低利率。另一方面，若实现了物价稳定目标，也会实施升息。”(完)