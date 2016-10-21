焦点：日本央行总裁暗示可能推迟通胀目标的实现时间表

路透东京10月21日 - 日本央行总裁黑田东彦称，央行可能在本月的政策评估会议上推迟通胀目标的实现时间表，因物价增长仍很疲弱乏力。

黑田东彦没有详述时间表的推迟将怎样影响到央行政策决定，不过他强调，如果10年期日债收益率跌至远低于大约为零的央行目标，那么央行的买债计划可能在未来放慢脚步。

黑田东彦周五在国会表示，他预计日本下个财年经济成长将较本财年加速，因全球成长前景趋于亮丽。

但他也表示，核心消费者物价的近期疲弱，可能迫使日本央行在10月31日-11月1日会议的季度检讨调降通胀预估。日本8月核心消费者物价为连续六个月同比下降。

“可能修改实现2%通胀目标的时间框架，目前的预测是在2017财年达标。”黑田东彦说道。

他补充道若调降通胀率预估，主要缘于油价疲弱的影响以及日圆近期上涨推低了进口成本。

我们会继续实施极为宽松且扩张性的货币政策，这不仅仅是为了让(通胀率)达到2%，还旨在让实际通胀率超过2%，”他周五在一次研讨会上称。

了解日本央行想法的消息人士表示，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，但由于央行9月刚刚重新调整了政策框架，故预计近期不会放宽政策。

由于油价下滑以及消费疲弱累及整体物价，日本央行迫不得已一再推后实现2%通胀率目标的时间表。

在大规模购买资产未能产生持续的通货膨胀后，日本央行上月将其政策目标由扩大基础货币转向利率。

在新的“收益率曲线控制”(YCC)框架下，日本央行放松货币政策的主要手段将是进一步调降目前为负0.1%的利率，或者降低其10年期公债收益率目标。10年期公债收益率目标目前设定在零水平左右。

黑田东彦重申，只要还能实现新的(公债)收益率目标，日本央行可能会放慢当前每年80万亿日圆购债规模的步伐。

“如果10年期公债收益率跌至远低于零左右的目标水准，我们可能放慢购债，”黑田东彦称。

“但我们认为，目前没有将购债规模步伐从当前水平大幅降低的可能，”他说道。

黑田东彦也表示，日本央行认为无需设定容忍10年期公债收益率偏离目标的刚性范围，他称这是一个有弹性空间的大概目标。(完)