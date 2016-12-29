日本央行总裁黑田东彦预计明年国内经济将稳步复苏--日经

路透东京12月29日 - 日本经济新闻报导，日本央行总裁黑田东彦表示，随着全球不利因素消退，他预计日本经济明年将稳步复苏；此番言论令市场更加认为日本央行在可预见的未来不会扩大刺激举措。

黑田东彦在日经周四刊出的专访中表示，“必要时我们可以采取许多举措”来刺激经济增长。一些分析师认为，日本央行在三年多来大举印钞后，可用政策弹药已所剩无几；黑田的这番言论反驳了这种市场观点。

但他表示，全球经济前景向好、日股上扬以及日圆过度上涨的势头逆转，将使日本经济明年得以维持稳步复苏。

“整体而言，全球经济和日本经济都在朝积极的、更为理想的方向迈进，”他周二接受采访时表示。

对于美国当选总统特朗普的政策前景，黑田东彦表示，他预计新政府不会实施诸如贸易限制等极端措施，因为这会伤害美国经济和贸易伙伴国的经济。

据日经报导，当被问及是否会在2018年4月央行总裁任期届满时寻求连任时，黑田东彦没有做出回应。

今年9月日本央行对政策框架进行了改革，以更加适应长期对抗通缩的需要。而此前三年多时间里实施的大规模资产购买计划，未能实现2%的通胀率目标。(完)