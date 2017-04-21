日本央行总裁黑田东彦警告勿采取阻碍自由贸易的政策

路透华盛顿4月20日 - 日本央行总裁黑田东彦警告全球决策者不要阻碍自由贸易和全球化，他说自由贸易和全球化给许多经济体带来了繁荣，尤其是新兴国家。

黑田东彦还表示，虽然日本经济前景趋于好转，但通胀仍缺乏动能，说明有必要让日本央行的大规模货币刺激举措再持续一段时间。

“自二战结束以来，全球经济通过大力推动自由贸易实现了重大进步，”黑田东彦在到达华盛顿参加20国集团(G20)财经首脑会议以及国际货币基金组织(IMF)会议时说。

“我认为，推动自由贸易的多边框架将继续存在，不会发生重大改变，”他周四对记者表示。

此时全球财经首脑齐聚华盛顿，许诺与美国总统特朗普展开合作，解决依然存在的贸易问题，并誓言推动自由贸易和全球一体化。

黑田东彦表示，尽管在某些国家决策者必须处理贫困和收入不均扩大的问题，但这并不意味着它们应该放弃全球自由贸易。

他表示，“战后自由贸易和全球主义已推行超过70年，反其道而行并不是正确的作法。”

**通胀看法悲观**

特朗普的贸易保护主义作法以及欧洲政治风险，已经让制造业活动反弹推动下的全球经济亮丽前景黯然失色。

黑田东彦表示，日本搭上了全球顺风车，出口和工业生产均受提振。他形容日本经济处于稳定扩张趋势。这比他上个月的看法更乐观。

但他对日本通胀的看法更显悲观，称其欠缺动能，目前尚未见攀升的明确迹象。

“因此日本央行要继续实施超宽松货币政策，以尽早达成2%的通胀目标，”他表示。(完)