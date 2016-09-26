版本:
中国
国际财经 | 2016年 9月 26日 星期一 14:15 BJT

日本央行总裁黑田东彦称将动用一切可行工具以达成物价目标

路透大阪9月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，该行已经准备好动用所有可行工具来达成2%通胀目标。

“要完全脱离通缩没有比现在更好的时机了。讨论货币政策的极限根本无济于事，”黑田东彦在对大阪商界领袖发表演说时表示。

他补充说，在新实施的收益率曲线控制之下，日本央行的公债购买步伐或许有快有慢，不过这些变动不会影响政策。(完)

(编译 张明钧/王琛；审校 于春红/蔡美珍)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐