日本央行总裁黑田东彦称将动用一切可行工具以达成物价目标

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透大阪9月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，该行已经准备好动用所有可行工具来达成2%通胀目标。
“要完全脱离通缩没有比现在更好的时机了。讨论货币政策的极限根本无济于事，”黑田东彦在对大阪商界领袖发表演说时表示。
他补充说，在新实施的收益率曲线控制之下，日本央行的公债购买步伐或许有快有慢，不过这些变动不会影响政策。(完)
(编译 张明钧/王琛；审校 于春红/蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。