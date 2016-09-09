日本央行总裁与首相会面 讨论本月稍晚的货币政策全面评估

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月9日 - 日本央行总裁黑田东彦周五与首相安倍晋三会面，就本月稍晚央行将对货币政策进行的全面评估交换看法，但黑田拒绝透露会谈细节。
黑田称，未与安倍讨论购买外币债券。安倍的一位顾问支持购买外币债券的观点。
“首相未做出特别指示。我们就包括亚洲经济在内的近期形势交换了各种看法，”黑田对记者说，此前他在首相办公室与安倍进行了会面。
自2013年初担任日本央行总裁以来，黑田定期与安倍会面讨论经济，但二者周五会面之际，正值外界愈发质疑，日本央行透过评估大规模量化宽松计划究竟能取得什么成效。
黑田东彦和日本央行副总裁中曾宏说过，这次评估将研究更快地实现2%通胀目标的方法。迄今为止的情况证明，该目标无法实现。
此外，一些分析师担心日本央行的负利率政策和大规模购买公债，对于经济是弊大于利。
消息人士曾对路透称，日本央行将考虑对其政策框架进行一些修正，并将讨论其超宽松政策的一些意想不到的后果。
本周稍早讲话时，黑田东彦首次公开承认，负利率会通过伤害银行获利和养老投资的回报率来挫伤公众的情绪。
这促使一些投资者猜测，日本央行刺激经济成长和消除通缩预期的有效政策选项所剩无几。(完)
(编译 艾茂林/张涛；审校 高琦/孙茉莉)
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