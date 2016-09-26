日本央行总裁称将动用一切可行工具以达成物价目标（更新版）

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路透大阪9月26日 - 日本央行总裁黑田东彦在央行上周大幅调整货币政策后的首次演讲中表示，日本央行准备好使用所有政策工具，以实现2%的通胀率目标。

他称，虽然日本央行将留意超宽松货币政策可能对银行获利的影响，但为了刺激日本经济，如有必要央行将进一步扩大刺激。

“没有比现在更好的时机来彻底摆脱通缩。谈论货币政策的局限根本无济于事，”黑田东彦周一对大阪商界领袖发表演讲时表示。

“货币政策不存在限制，”他说道。“制定货币政策之时，日本央行将不断追求创新，并毫不犹豫地作出挑战。”

日本央行上周大幅调整货币政策框架，改为以政府公债收益率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

黑田东彦称，在新的框架下，日本央行实施货币宽松政策的主要方式将是进一步下调当前为-0.1%的负利率，或降低10年期公债收益率目标--当前设在零左右。

黑田东彦表示，日本央行的购债计划将随其为实现收益率曲线目标所需购买的公债规模而变动。

但他补充道，购债规模的变动不会影响政策，这浇灭了市场对日本央行考虑未来缩减购债规模的预期。

他表示，如果经济和物价条件证实有必要实施“强大的”货币宽松政策，日本央行或将加大资产购买力度，或加快基础货币扩张速度。(完)