日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合

路透东京5月10日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，他目前不考虑如何改变日本央行的政策组合。

在众议院财政和货币政策委员会会议上，黑田东彦确认，收益率曲线控制(YCC)是央行货币政策的主要焦点。

他还称，央行政策声明中的公债购买规模和基础货币水平只是指导原则。

日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。

“理论上讲，以多种方式组合货币政策不同元素是可能的，”黑田东彦告诉国会议员。

“但我目前并没有考虑改变政策组合。”

在4月26-27日会议上，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变，还决定维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

同时还维持以每年80万亿日圆左右的速度购债的承诺不变。

之后日本央行表示，将在5月份减少公债的月度购买规模，表明该央行80万亿日圆的购债目标有所松动。

而在这次政策会议之前，一些分析师就曾猜测，日本央行有可能会将80万亿日圆的数字从声明中剔除，因为这已不再是央行政策的主要杠杆所在。(完)