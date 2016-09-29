日本央行总裁称将寻求适当收益率曲线来达成物价目标

路透东京9月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将寻求最适当的收益率曲线，以实现2%的通胀目标。

他还表示，央行准备通过下调短期和长期利率目标，或扩大高风险资产购买规模，来进一步放松政策。

黑田东彦称，若有必要，日本央行还可以选择更快扩大货币基础。

“相较于过去框架，我们以收益率曲线为中心的新框架，对(经济)形势的回应可以更有弹性。由此我们的政策更具可持续性，”他在证券业者一场年度会议上表示。

黑田东彦表示，并没有迹象显示央行的超宽松货币政策导致了过度的冒险行为或是金融活动过热。

“目前，我们认为日本金融体系稳定性没有出现任何大问题，”他说。

在上周的议息会议上，日本央行将政策目标从基础货币转向利率。已持续数年的大规模资产购买未能让日本经济摆脱长达十数年的停滞局面。

在新的“收益率曲线控制”框架下，日本央行承诺将10年期公债收益率维持在零附近。央行还维持对金融机构的部分超额准备金实施负0.1%的利率。(完)