日本央行总裁对首相称将继续采取超宽松货币政策

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月17日 - 日本央行总裁黑田东彦称，他与首相安倍周三进行会面时表示，会继续保持超宽松货币政策。
“我告诉首相，日本经济在稳步复苏，将继续以高于潜力水平增长，”黑田在会面后对记者称。
“在这样的条件下，物价将会上涨。但通胀仍远低于我们(2%)的目标。我告诉首相，我们将继续采用货币宽松计划，”他称。
黑田称在1月与首相安倍首次进行这样的会面中，安倍没有对他提出特殊要求。
当被问及他们是否谈论了央行总裁五年任期明年4月结束后连任的可能性时，黑田东彦称不适宜谈论这类问题。
这是例行会面，通常每隔几个月在午餐时进行，双方就全球和日本经济交换看法。
日本央行去年9月调整政策框架后，一直维持货币政策不变。
鉴于日本经济稳步复苏，许多分析师预计日本央行下一步将是削减货币刺激措施，而非扩大刺激。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 王洋/张涛)
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