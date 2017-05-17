日本央行总裁对首相称将继续采取超宽松货币政策

路透东京5月17日 - 日本央行总裁黑田东彦称，他与首相安倍周三进行会面时表示，会继续保持超宽松货币政策。

“我告诉首相，日本经济在稳步复苏，将继续以高于潜力水平增长，”黑田在会面后对记者称。

“在这样的条件下，物价将会上涨。但通胀仍远低于我们(2%)的目标。我告诉首相，我们将继续采用货币宽松计划，”他称。

黑田称在1月与首相安倍首次进行这样的会面中，安倍没有对他提出特殊要求。

当被问及他们是否谈论了央行总裁五年任期明年4月结束后连任的可能性时，黑田东彦称不适宜谈论这类问题。

这是例行会面，通常每隔几个月在午餐时进行，双方就全球和日本经济交换看法。

日本央行去年9月调整政策框架后，一直维持货币政策不变。

鉴于日本经济稳步复苏，许多分析师预计日本央行下一步将是削减货币刺激措施，而非扩大刺激。(完)