日本央行总裁黑田东彦称将“毫不犹豫地”采取行动提振通胀

图为日本央行总裁黑田东彦在一次记者会上。 REUTERS/Toru Hanai/Files

路透怀俄明州杰克森霍尔8月27日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，该国通胀率近期下滑或许表明，通胀预期尚未锚定在央行的2%目标水平，央行将“毫不犹豫地”批准更多量化宽松举措、或进一步采取负利率政策。

“日本央行将继续仔细地检视风险，毫不犹豫地采取额外的宽松举措，”黑田东彦在杰克森霍尔会议上称。“日本长期通胀预期或许尚未锚定。”

黑田东彦表示，他认为日本央行在量化宽松和负利率之间拥有“极其强大的政策计划”，“在前进过程中将果断行动”以推动通胀率达到2%水平。

但他承认这很难，越来越多的迹象显示，尽管央行大规模购债并采用负利率政策，但自2014年油价大跌以来，日本通胀预期尚未回升。

他表示，把通胀预期锚定在央行2%目标水平上，“无疑是”实现央行通胀目标的“先决条件”。

日本决策官员可能正在研究其他方法，努力提升潜在增长并且实现央行目标。

在被问及动用“直升机撒钱”，或者央行实质上为财政计划融资的问题时，黑田回答称日本法律对其有限制。

但他也指出，以日本央行的购债规模来看，央行可买的日本公债“将以相当快的速度持续萎缩”。

对于央行可能如何应对量化宽松的极限，黑田东彦并未明确说明。

路透稍早曾报导，日本央行为保持长期公债收益率在其乐见的水平，可能会扩大负利率适用范围。而欧洲央行在4月就把公司债纳入其资产购置计划。(完)