日本央行总裁称低利率可能会埋下新金融危机的祸根

路透东京2月16日 - 日本央行总裁黑田东彦称，金融机构的低利润率可能会埋下新金融危机的祸根，这是他对主要央行实施激进货币宽松举措的危害发出的最严厉警告。

黑田东彦称，合并和整合或许是金融机构提高利润率的可选方案之一。他罕见直接地呼吁采取更大胆措施来应对日本过于饱和的地区银行业。

面对低利率和温和的经济增长，自2008年全球金融危机以来，包括日本央行、美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB)在内的很多央行都采取了非常规货币宽松举措。

虽然这些措施本身是重振经济增长所必须的，但其导致的利率骤降使金融机构的利差收窄，从而打击了他们的获利。

“金融机构的低利润率构成了新的挑战，”黑田东彦说，并称影子银行业的迅速发展以及新金融科技也对全球银行业环境带来重大挑战。

“这些发展情况显示，未来可能发生另外类型的金融危机，”他周四在一个关于存款保险的国际会议上表示。但他没有详细阐述。

这不符合他以前的言论。他以前强调，对经济实施大规模刺激举措带来的好处，可以弥补银行业受到冲击等潜在的负面影响。

黑田东彦表示，低利率损害银行获利是一个全球性问题，并指出一些欧洲银行业者的不良贷款增加，日本银行业者面临困难，比如人口老龄化导致贷款成长低迷。

“要想使金融体系确保未来的稳定性，思考应该对金融机构获利能力偏低问题可能采取什么对策，这在长期而言变得越来越重要，“他说。(完)