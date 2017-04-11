日本央行总裁黑田东彦对退出量化宽松政策的能力有信心（更新版）

(新增直接引语和政策细节)

路透东京4月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，当央行决定自量化宽松政策退场时，可能采取的其一备选方案将是上调超额准备金利率。

黑田东彦在参议院还表示，他认为日本央行有能力平顺退出宽松政策，包括降低资产负债表规模。

他指出，现在要具体说央行在必须退出超宽松政策时将如何处理资产负债表中的公债，还为时过早。

“我们有很多可采取的措施，因此我可以肯定，我们能在维持市场稳定的情况下采取最合适的政策举措，包括降低资产负债表规模，”黑田东彦指出。

日本央行2013年推出量化宽松政策时，以每年80万亿(兆)日圆的速度购买公债。之后日本央行放松对购债目标的承诺，转而聚焦于控制短期和长期收益率。

不过，一些经济学家对日本央行削减巨额公债持仓时可能面临的困难存有重大疑虑。

全球央行从近几年推出的大规模货币政策刺激措施中退出的相关挑战，已经重新引起外界关注。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次货币政策会议记录显示，联储决策者认为他们可以在今年稍晚开始缩减资产负债表。

黑田东彦曾多次表示，鉴于消费者物价涨幅仍远低于央行2%的通胀率目标，他认为没有很快就调整该行政策的理由。

但经济学家的预期最近大有改变。路透调查的多数分析师预测，随着通胀率上升，日本央行的下一步举措将是缩减刺激政策，最早可能就在今年下半年。(完)