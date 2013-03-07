日本央行本月会议按兵不动 准备迎接后白川方明时代

* 日央行在转向更为激进的政策之际将迎来新任总裁

* 这是总裁白川方明卸任前最后一次政策会议

* 白川方明新闻发布会上的评论料将在0715GMT以后出炉

* 下月会议政策宽松的预期高涨

路透东京3月7日 - 日本央行周四维持货币政策不变，偃兵息鼓等待新任领导阶层就位，预料新的领导层将推行更为激进的措施，以试图终结延续近20年的温和通缩。

这个决议获得一致通过，也符合市场预期。投资人认为新的刺激措施将会在日央行4月3-4日召开的下次会议上出台，届时鼓吹积极宽松政策的现任亚洲开发银行总裁黑田东彦料将接任日央行总裁职位。

在会议中，审议委员白井早由里提议将原定明年实施的无限制买进公债措施提前启动。虽然她的提议遭到8-1的票数否决，但却被视为一个货币政策即将有所转变的先兆。

“今日的决定并不出人意料，但白井早由里提出将无限量购买日本公债计划提前实施这件事，为央行新领导到任后在下一次政策会议上进一步放宽货币政策打下了基础，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。

“虽然这项提议今天被否决，但可能在4月的下次会议上再次提出并获得通过，因日本央行总裁提名人黑田东彦在议会也提到过类似的想法。”

央行上修对经济的评估，称经济正在触底反弹。这比上月认为经济似乎“已经触底”的说法要更加正面一点。

本次是白川方明和他的两位副手最后一次参加央行政策会议。他们将在3月19日离任，他们在这五年任期当中，历经了2008年雷曼兄弟破产后的金融危机，以及2011年3月海啸强震袭击日本的大浩劫。

白川方明将举行记者会，他的讲话预计在0715GMT之后披露。

**政策压力**

日本央行审议委员宫尾龙藏反对日本央行维持实际零利率政策直至实现2%的通胀目标，他的提议以8票对1票遭到否决。

“随着积极政策的倡导者进入委员会，日本央行将越来越倾向于在下次会议上加大宽松政策力度，”西冈纯子称。

“接下来可能采取的举措包括进一步推进无上限公债购买计划，以及加大资产购买规模。”

调整经济评估不太可能缓解日本央行新管理团队采取更多创新方法来终结通缩的压力。

在日本首相安倍晋三敦促采取更果敢举措来重振经济的强大压力下，日本央行1月将通胀目标提升至2%，并承诺2014年起无上限购买资产。

在白川方明掌控下的日本央行同意，今年年底前购买资产或提供贷款总计101万亿(兆)日圆，其中包括购买期限最长为三年的公债。

安倍提名黑田东彦接管日本央行，议会预计将在本月稍晚批准任命。本周听证会上，黑田东彦提议购买更长期限公债，以帮助终结通缩。

安倍晋三推动实施更激进货币刺激措施，使得日圆兑美元贬至近三年低位，为日本这个依赖出口的经济体带来一些益处，也给了日央行一些喘息空间。(完)

(编译 张明均/郑茵/石冠兰 审校 程琳/王兴亚)

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