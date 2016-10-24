日本央行担忧房地产贷款热潮 警惕泡沫风险

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月24日 - 日本央行周一表示，正在密切监测银行贷款流向房地产领域的情况，以防出现可能导致过热并对金融稳定构成风险的信贷过度问题。
根据周一发布的一项报告，日本央行目前没有看到房地产泡沫的迹象。
但由于房地产投资占名义国内生产总值(GDP)比重处于令人不安的高水平，加上银行非常愿意向房地产开发商放贷，这令日本央行感到担忧。
报告显示，日本央行还对主要城市写字楼收益率下滑表示担忧。写字楼收益率下滑，表明投资者已将价格推得太高。
“总之，我们并不处于信贷过度或过热的环境，”日本央行在报告中称。
“不过，我们需要监测房地产部门以及银行竞相放贷构成的风险。”
根据报告，日本央行称，商业银行的资本充足率很高，足以抵御金融冲击。
报告还称，银行没有面临任何的流动性问题，但在发放新贷款时应继续谨慎地管理风险。(完)
(编译 候雪苹; 审校 白云)
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