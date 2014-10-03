日本央行开会料决议按兵不动 疲弱数据考验亮丽物价预估

2013年3月29日在东京拍到的日本央行大楼。 REUTERS/Yuya Shino

* 委员会将在10月6-7日开会，决议料在7日0330-0500 GMT出炉

* 预料政策不会改变，日本央行可能调降对产出的看法

* 会议讨论将为10月31日检视长期经济预测舖路

* 日本央行认为复苏情况不变，急欲维持亮丽物价展望

* 央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行媒体简报

路透东京10月3日 - 日本央行决策官员下周开会将开始讨论如何为维持其亮丽通胀预测进行辩护，即使一连串疲弱数据可能迫使其在本月稍晚调降经济成长预估。

外界普遍预期日本央行在周二结束的两日政策会议上将维持货币政策不变；而在10月31日更为关键的利率会议则将公布最新季度长期经济预测。

消息人士已对路透表示，日本央行将调降2015年3月止财政年度的经济成长预估，但维持其对物价的亮丽预测，即明年通胀将接近2%目标。

尽管日本央行政策委员会的委员们在10月31日前不会对经济成长和物价提供预测，但他们已有足够的数据来讨论4月消费税调升、出口疲软，以及日圆贬值推升进口成本，导致家庭生活成本升高的经济景况。

“日本央行可能仍对通胀前景持乐观看法。重点在于如何解释经济和物价基本疲弱的问题，”摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明表示。

“通胀预期没有上升，让日本央行有点难办。不过央行官员可能觉得还有时间，还不用承认明年可能难以达到物价目标，”他称。

消息人士称，由于8月工业生产骤降，日本央行下周开会对工业生产的看法可能会更加悲观。

很多央行决策者也承认，4月上调消费税，加上夏季天气不佳，对家庭支出的冲击比预期严重，使得经济摆脱第二季严重萎缩而反弹遭到耽误。

消息人士称，委员会因此可能把当前财年增长预测从目前的成长1.0%下调约一半，这比路透调查访问分析师预测的增长0.3%乐观得多。

不过日本央行目前还不打算大幅下调消费者物价增幅预估，担心这样做将使市场感到央行对明年达到目标没有信心，且将强化立即放松货币政策的揣测。

日本央行官员称，随着企业营收增加，他们将继续招聘人手，提高工资。这将再次促使家庭增加支出，企业进而可提高产品和服务价格。央行官员坚信，经过暂时的疲软期，经济将会恢复温和复苏，使通胀到明年升至2%。

日本央行总裁黑田东彦保持镇定，他周三称央行短观调查显示企业支出意愿仍然强劲，且经济依然维持正面的景气循环。

不过这种乐观看法根基不稳。迄今为止，薪资涨幅不足以弥补家庭因消费税上调和生活成本上升而感到的痛苦。即使日圆疲弱带来提振，但日本出口亦未能回升。

消息人士称，在下周的政策会议上，日本央行内部的悲观主义者可能提议下调经济评估，但支持者或许不会很多，因为委员们几乎仍一致认为经济出现任何下滑都将是暂时的。

日本央行自去年4月采取大规模刺激举措以来，一直维持货币政策不变。当时日本央行承诺，通过大规模资产购买举措，在大约两年的时间内实现2%的通胀目标。

日本央行7月公布的最新长期预估中，预计核心消费者物价指数(CPI)升幅在下个财年达到1.9%，高于路透调查预估的1.2%。

日本央行每年4月和10月公布半年度经济和物价展望报告，并于1月和7月重新评估预估，以此作为制定货币政策的基础。(完)

编译 戴素萍/王丽鑫/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)

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