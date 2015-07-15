焦点：日本央行维持货币政策不变 但略微下调经济增长预估

2015年6月24日在东京拍到的日本央行大楼图片。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京7月15日 - 日本央行周三下调了经济增长预估，但并未推出新的刺激措施，因该行确信消费料将回升，从而帮助通胀率加速向2%的目标挺进。

尽管市场对该行的乐观评估仍存疑，但日本央行基本保持了对通胀率的预估，即通胀率将在始于2016年4月的财年达到央行的目标。

日本央行对出口需求疲弱的迹象表示认同，略微下调对出口和产出的看法，称它们“正在增长，不过有一些波动。”

日本央行上个月称出口和产出正在增长。

“日本央行的经济增长预估并不特别离谱，但通胀预估看起来过于乐观，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

“日本央行可能不得不再次下调这些通胀预估...鉴于央行总裁黑田东彦坚持2%的通胀目标，这可能意味着央行在某一时期将采取更多货币宽松举措。”

一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。

中国迅速出手救市，希腊在最后关头达成协议，让日本决策者松了一口气。他们之前一直严阵等待，准备应对希腊债务危机和中国股市动荡。

日本央行对长期经济展望的评估结果突显出，央行预测存在不确定性，因出口疲软导致经济在4-6月当季可能一直陷于停滞。

日本央行将截至2016年3月的当前财年经济增长预估下调0.3个百分点至1.7%。

由九名成员组成的政策委员会还将本财年的消费者通胀预估下调0.1个百分点至0.7%。对2016财年的预估也下调同样幅度至1.9%，2017财年预估值从1.9%下调至1.8%。

**外部前景不明朗**

黑田东彦有可能会在午后的新闻发布会上重申对全球经济前景的乐观看法，但可能央行预期局面，正面临越来越大的不确定性。

在疲弱出口及家庭开支拖累下，日本经济可能会进入低迷期，不过分析师预期，随着薪资上涨提升消费，经济成长有望在7-9月当季加速。

尽管日本央行预期强劲的美国需求会带动日本在亚洲出口市场的增长，但政策委员会悲观派认为，鉴于中国经济的低迷及全球经济成长的黯淡，日本出口维持疲软的时间可能要长于预期。

国际货币基金组织(IMF)上周四下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。[nL3S0ZP4Y8]

日本央行相信，稳健的经济复苏将帮助该国通胀率到明年9月份前后加速升至2%。许多分析师置疑物价是否会有如此快的上升，一些分析师预计，今年稍晚还会有更多刺激措施出炉。(完)

(编译 汪红英/杜明霞/王丽鑫/刘秀红；审校 龚芳/郑茵/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。