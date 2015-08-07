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国际财经 | 2015年 8月 7日 星期五 12:41 BJT

日本央行明年政策会议将降至八次 首次会议将于1月28-29日举行

路透东京8月7日 - 日本央行将根据最新的规定，于1月28-29日举行

明年度的首次政策会议。该规定将使得开会次数与美国联邦储备委员会(

美联储/FED)和欧洲央行一致。

从1月起，日本央行将把每年召开会议的次数从目前的14次降为八次

除了开会总次数减少外，日本央行明年将四次发布长期经济及物价预

测，时间点分别在1月29日、4月28日、7月29日和11月1日。目前只在4月

和10月发布这类报告。

以下为日本央行周五公布的明年利率会议时间表：

1月28-29日

3月14-15日

4月27-28日

6月15-16日

7月28-29日

9月20-21日

10月31日-11月1日

12月19-20日(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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