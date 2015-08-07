日本央行明年政策会议将降至八次 首次会议将于1月28-29日举行

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京8月7日 - 日本央行将根据最新的规定，于1月28-29日举行
明年度的首次政策会议。该规定将使得开会次数与美国联邦储备委员会(
美联储/FED)和欧洲央行一致。
从1月起，日本央行将把每年召开会议的次数从目前的14次降为八次
。
除了开会总次数减少外，日本央行明年将四次发布长期经济及物价预
测，时间点分别在1月29日、4月28日、7月29日和11月1日。目前只在4月
和10月发布这类报告。
以下为日本央行周五公布的明年利率会议时间表：
1月28-29日
3月14-15日
4月27-28日
6月15-16日
7月28-29日
9月20-21日
10月31日-11月1日
12月19-20日(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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