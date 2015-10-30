综述：日本央行维持经济乐观预期 但将实现物价目标计划推后半年

路透东京10月30日 - 日本央行(BOJ)周五决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。

但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2%的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。

在半年度的经济前景报告中，日本央行下调了乐观的物价前景预估，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月。

报告警告称，中国增长放缓、新兴市场需求疲弱等不利因素给日本经济前景构成“严重下行风险”。

不过央行总裁黑田东彦仍乐观预期，随着出口和经济产出增长，日本经济将保持温和复苏的态势。

“实现物价目标的时间业已延后，但这主要是由能源价格下跌所致，”黑田东彦在新闻发布会上称。

“随着油价下跌的影响消散，物价趋势会逐步改善，通胀率或迈向2%，”黑田东彦说。

在周五的会议上，日本央行维持扩大基础货币的承诺不变，即每年买入80万亿日圆(6,620亿美元)资产。

日本央行称，目前预计消费者物价指数(CPI)升幅将在下一财年后半年达到2%，而不是原先预计的4-9月期间的上半财年。

**一线希望**

日本经济在4-6月萎缩，由于出口疲弱的拖累，7-9月可能会重蹈覆辙。许多分析师称，对于日本央行而言，当前季度经济即便出现任何反弹，也不足以推动明年达成2%的通胀目标。

经济学家此前对于日本央行是否将在周五进一步放松政策看法不一，不过在近期一连串乐观数据面前，市场押注已倾向于不采取行动。

政府周五公布的数据显示，日本9月核心消费者物价指数较上年同期下滑0.1%，为连续第二个月下降。

与此同时，尽管当月求才求职比升至1992年1月来最高，而家庭支出则下滑。

一些日本央行决策者担心，新兴亚洲市场的疲弱需求，可能对产出及企业信心造成重大冲击，这足以使企业推后实施计划中的资本投资和加薪。

周四数据公布后上述担忧有所缓解。数据显示，日本9月工业生产增加1.0%。

日本央行官员称，日本当前的经济状况要比去年10月好得多。去年10月，在消费税上调直接打击消费支出，而且企业均不愿加薪的背景下，日本央行选择放松货币政策，令市场大感意外。

但如今薪资增长也依然平平，由于日圆贬值推高进口物价、导致生活成本上升，居民也不愿意花钱。

日本央行将春季的劳资谈判视为通胀能否大幅加速的关键因素，谈判一般从年末就会开启。

“我认为央行今年余下时间都会维持政策不变，”SMBC日兴证券资深分析师Koya Miyamae称。

“假如央行今年采取行动，则有助于在春季劳资谈判中提高薪资，这个月原本是这样做的大好机会，”Koya Miyamae称。(完)