专访：若通胀预期受控 日本央行10月无需放宽政策--IMF

图为在东京拍摄的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京9月4日 - 国际货币基金组织(IMF)日本事务主管Kalpana Kochhar周五表示，就算日本央行调降经济成长与物价预估，只要通胀预期获得良好控制，该行10月无需扩大宽松货币政策。

Kochhar同时也是IMF亚太部门的副主任，她称中国有扩大放宽人民币波动区间的空间。

“目前中国当局所做的，符合IMF长久以来的建议，也就是允许由市场决定汇率，”Kochhar在论及上月中国让人民币贬值一事时表示。

她向路透表示，“松绑人民币与美元连动性的一个益处，是让中国当局有执行自身货币政策的些许独立性。”

Kochhar称，IMF很可能会在下次全球经济前景报告中调降日本今明两年的经济增长预估，因中国经济放缓，且低迷的亚洲需求打压出口。

“迄今为止日本今年的经济复苏坎坷且令人失望，”她说道，并补充道尽管就业市场趋紧，但薪资增幅尤为疲弱。

**没有‘货币战’**

日本4-6月经济出现萎缩，归因于消费和出口疲弱，分析师预期当季经济也只会温和反弹，从而令日本央行背负进一步放宽货币政策的压力。

一些投资者押注日本央行会在10月底放宽政策，届时预期会在半年度的检视报告中调低经济增长和物价预估。

不过Kochhar称，日本央行无需对经济暂时性的疲弱做出回应，反而应关注通胀预期，以决定是否要祭出额外的刺激措施。

“日本央行主要关注通胀预期和产出缺口。即便我们要降低通胀预期，但产出缺口正在逐步缩窄，”她表示。

“只要这两者没有出现非常大幅度的下滑，就可以说(日本央行)是在正确的轨道上。”

Kochhar强调称，日本央行的货币政策必须要辅以政府提高薪酬并放开经济的努力，以便实现经济的持续复苏。

有关人民币贬值可能引发包括日本央行在内其他国家/地区央行竞相贬值本币的看法，她并不以为然。

“截至目前，日本央行(对市场动荡)做出了正确的回应。在市场出现动荡时...最好的回应是任由汇率波动，”她表示。

“汇率不是一个目标，也从来都不是日本央行的目标所在。”(完)

(编译 张明钧/孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/王洋)

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