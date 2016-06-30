焦点：日本央行怀疑论者呼吁叫停黑田东彦的两年期通胀目标

2012年2月8日，日本央行总部前的国旗和一处交通信号灯。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京6月30日 - 对日本央行刺激措施持有异议的委员会成员仍是少数，但他们对于取消通胀目标时间表的呼吁却越来越受欢迎，令日本央行总裁黑田东彦及其全面计划的公信力受到质疑。

为终结二十年的疲弱通缩局面，黑田东彦在2013年上任伊始便启动大规模印钞计划，设定将通胀率推升至2%的两年期目标。

现在三年过去了，尽管日本央行维持每年高达80万亿(兆)日圆(7,800亿美元)购债计划不变，而且还在1月份为宽松货币政策再添负利率砝码，但日本的物价还是一降再降。两年期目标仍为官方政策，无视一再重设均以失败收场的事实。

“人们越来越认为日本央行正在弹尽粮绝，”一位了解决策者想法的消息人士称，“就坚持时程来说，央行总裁可能已成为央行审议委员会里的少数。”

主要持反对意见的日本央行审议委员木内登英上周称，央行应该检视其负利率政策及达成通胀目标时程。木内登英是唯一一位反对日本央行大规模资产购买计划的委员，他曾呼吁日本央行淡出该计划。

本月稍早，央行审议委员佐藤健裕批评央行的负利率政策会适得其反，并敦促日本央行采取一个更适合长期对抗通缩的政策架构。

了解央行想法的消息人士称，越来越多的决策者私下赞成为实现通胀目标留出更多时间且更具灵活性。

今年4月上任的央行审议委员樱井真表示，虽然他支持黑田东彦的货币举措，但日本央行不应不顾一切地扩大刺激来实现通胀目标。

央行审议委员石田浩二和布野幸利等其他人暗示，他们对负利率的效果及未来进一步下调负利率的可行性怀有疑虑。

“很清楚的是，我们不能永远下调利率。到某一时点，我们将达到被视为利率地板的水平，”布野幸利3月时对记者说。

前央行理事门间一夫表示，放弃时间表将使通胀预估更为现实，而且可以避免每当物价低于预估时市场就猜测放松政策。门间一夫曾在日本央行担任负责国际事务的理事，直至5月。

“为了彻底改变人们的心态，2013年设定具体的时间表是有道理的...但事实上，实现目标的时间比预期要长，”他说。

“如果2017年实现不了2%目标的情况变得明显，委员会可能开始讨论有关时间表更灵活的方法。”

**信心丧失**

这些疑虑反映出，日本央行内部对刺激政策回报减退，债市流动性乾涸以及银行业获利受到挤压造成的成本上升感到不安。

对于日本央行如何退出刺激政策也存在担忧，日本央行的刺激政策导致其资产负债规模急剧膨胀，达到日本经济规模的约80%，远高于美联储的25%。

有人表示，即便黑田东彦公开表达了对时间表的信心，消费者的信心已经丧失，无法再推动央行的政策回应。

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示，“黑田东彦或会坚持通胀时间表，但采取行动的诱因似乎转至英国退欧等外部因素。”(完)