焦点：日本央行第六次推后通胀目标实现时间 维持货币政策不变

路透东京7月20日 - 日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

随着强劲的出口和民间消费暗示经济稳步温和复苏，日本央行小幅上调增长预测，对经济的看法也比上个月更乐观。

但物价增长疲弱不振，迫使日本央行下调通胀预测，凸显其面临的挑战。日本央行试图推高通胀，鼓励消费者增加支出。

“最近物价方面的进展相对疲软，因为企业对待加薪和提价依然谨慎，”日本央行在长期经济增长和通胀预测季报中称。

“经济和物价前景面临的风险偏向下档，”报告称，承认要改变公众对于通缩将持续下去的预期，比预想的难度更大。

日本央行将实现通胀率目标2%的时间推迟一年，这对央行总裁黑田东彦为了结束通缩而实施的激进货币政策带来新的打击。

日本央行目前预期，要到2019/20财年才会实现通胀目标。

自黑田东彦在2013年启动大规模资产购买计划以来，日本央行已六次推迟实现物价目标的时间框架。

“日本央行束手无策。美联储和欧洲央行酝酿升息并缩表，而日本央行向相反方向走去，”东海东京调查中心分析师Hiroaki Muto说道。

“所传达的信息似乎是，日本央行准备无限期维持宽松货币政策...”

日本央行一如预期维持短期利率目标在负0.1%不变，并维持10年期公债收益率目标在零水准附近。

日本央行还维持购债承诺不变，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,140亿美元)的速度增加。

日本央行称，尽管企业面临着就业市场收紧带来的劳动力成本上涨压力，但其中大多数企业都在通过雇佣临时工和简化运营来量入为出。

央行称，这些作法令薪资和物价承压，造成经济活动走强和低通胀之间脱节。

**“目前不需进一步放松政策”**

日本央行总裁黑田东彦在记者会上表示，目前不需要加大货币刺激力度，也不需要就为何迟迟达不成通胀目标进行另一场全面评估。

“当前的政策框架非常灵活，可以对眼下的经济、物价和金融形势发展做出回应，”他说。

“我们的政策工具并没用尽。我们认为，达成物价目标的动能未减，并且能在当前政策框架下维系下去。”

不过，通胀低迷可能让日本央行的行动远远落后于美联储。美联储已在温和升息，且料将在9月宣布缩减资产负债表的详细计划。

据路透调查，欧洲央行亦料将在未来几个月宣布缩减资产购买计划，因欧洲大陆经济成长加快。

美联储和欧洲央行目前均面临通胀持续偏低问题，令决策者和经济学家大惑不解，不过通胀水准没有日本那么低。

日本央行将当前财年的经济成长率预估上调至1.8%，三个月前预计为成长1.6%，并将下一财年经济成长率预估从1.3%上调至1.4%，证明日本经济在改善。

日本央行称，“日本经济正在温和扩张，”这一评估较上月更为乐观；当时日本央行称，日本经济转向温和扩张。

但日本央行将2017/18财年的核心CPI升幅预估从1.4%下调至1.1%，将2018/19财年核心CPI升幅预估从1.7%下调至1.5%。

日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，因全球需求强劲和民间消费回升。周四稍早出炉的数据显示，日本6月出口连续第七个月增长。

但日本5月全国核心CPI仅较上年同期上升0.4%，远低于日本央行2%的通胀目标。

日本央行对抗通缩互动图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)