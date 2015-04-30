焦点：日本央行下调通胀预估并推后通胀率目标达成时间

路透东京4月30日 - 日本央行周四调降消费者物价预估，并将其通胀率目标实现的时间推后，但央行还是没有扩大规模已然不小的刺激政策，因预测经济复苏将逐步推动物价走高。

央行目前预期，通胀率在2016年4-9月这半年左右的时间里达到2%目标，淡化了有关在本月开始的当前财年通胀达标的预期。

消费者物价可能“暂时”持平，“而随着通胀的基本趋势稳步上升且原油价下滑的影响消退，升向2%这一通胀目标的进程将加快，”央行在其经济暨物价展望的半年度报告中说道。

分析师一直怀疑日本央行能否按照原有时间进度完成目标，去年全球油价崩跌再加上经济成长疲弱，更让这个目标遥不可及。

“达成2%通胀目标的时间确实因为某些因素推迟了，”央行总裁黑田东彦在记者会上表示，“但趋势通胀正在稳步改善，而且料将持续改善。因此，我不认为目前需要进一步放宽政策。”

“...我们的立场并未改变，只要通胀趋势出现任何改变的迹象，我们将会毫不迟疑地调整政策。”

央行也一如预期维持其大规模资产购买计划不变，期望薪资增长能刺激支出，最终推高通胀。该行将透过购买公债与风险资产的方式，持续以每年80万亿日圆(7,000亿美元)的速度扩大基础货币。

由于通胀已因油价下滑而陷于停滞，拥有九名成员的央行政策委员会将本财年核心消费通胀预估由1.0%调降至0.8%，符合外界预期。

央行指出，鉴于通胀率可能维持在零附近，这可能影响通胀预期上升的速度。

不过许多分析师预期，随着通胀率进一步放缓、远离央行目标，日本央行今年稍晚将得放宽政策。

“我们认为第二季结束前，央行将宣布增加宽松措施，最可能是在6月19日的政策会议时。”汇丰经济分析师Izumi Devalier在一份研究报告指出。

日本正逐渐摆脱衰退，但速度迟缓，尽管企业有获利，但对增加支出仍多所顾忌，而消费者也捂紧荷包抑制支出。

尽管今年迄今出炉的一连串数据疲弱，政府目前似乎并无意施压日本央行采取更多行动。

日本内阁副大臣西村康稔近日表示，若实现2%通胀率目标的时间因油价下跌而延后，也不是什么严重的事。

接近首相安倍晋三的助手此前表示，进一步放宽货币政策可能引发不受欢迎的日圆下跌，并因此推高进口成本，从而抵消掉燃料成本下降给消费者和小企业带来的益处。

日本央行总裁黑田东彦也表达了对于大规模刺激政策的信心，称它已经成功打破了困扰日本15年的“通缩心态”。

日本央行在去年10月调降了前景预估，并出乎市场意外的扩大资产购买规模，而在那几天以前，黑田东彦还向议会保证经济正处在复苏轨道上。

央行官员自那以后就不断强调指出，他们将不仅关注油价下跌的影响，该因素被视为导致2月通胀消失的主因。

但日本消费也未能反弹，突显出分析师对于日本央行承诺的怀疑，他们不相信通胀会以央行预估的速度上升。

即便日本央行调降了通胀预估，他们的看法依然要比市场普遍预期要乐观。路透调查中的受访分析师预期，日本核心消费者物价涨幅在当前财年和下个财年将分别达到0.3%和1.3%，将将达到日本央行预估值的一半(完)

(编译 郑茵/陈宗琦/张若琪/高琦；审校 王洋/徐文焰/蔡美珍)

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