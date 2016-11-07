日本央行决策者承认实现物价目标需要时间--会议记录

路透东京11月7日 - 日本央行周一公布的9月会议记录显示，多数委员认为可能需要一些时间通胀预期才会走强。这凸显央行内部对新政策框架对于实现2%通胀目标的效果存在疑问。

央行九位审议委员亦对央行大规模刺激计划能否帮助提振公众通胀预期看法分歧。这表明，9月央行调整政策框架基本上未能弥合内部分歧。

会议记录显示，“一些委员表示，企业在定价方面保持谨慎的时间可能长于预期”，因最近消费物价下降阻止了通胀预期的增强。

“许多委员表示，(日本央行政策)可能需要时间才能增强通胀预期，”会议记录显示，但未指明具体有几名委员同意这种看法。 c 9月20-21日的会议中，日本央行大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

在新的“收益率曲线控制(YCC)”框架下，日本央行主要的放宽机制将会是进一步调降负利率，同时在必要时调降10年期公债收益率目标。

虽然弃用了基础货币目标，但央行仍宽泛地承诺将维持现有购债速度，多数人认为此举是对委员会内部坚持积极印钞政策的委员所作出的妥协。

“一位委员指出，并未看到货币基础与通胀预期之间存在长期联系。”会议记录显示。

会议记录称，另一位委员反对这一论断，称“理论上存在”这样一种联系，因为日本央行的积极印钞政策可以通过压低日圆和提振股价，来提高公众的信心。(完)