独家：日本央行可能将把新财年通胀率预估下调至不到1%--消息

路透东京1月20日 - 三位知晓日本央行想法的消息人士称，在下周政策评估时，日本央行可能将新财政年度的核心消费者通胀预估调降至1%下方。

下调预估是对油价最新跌势的反映，若果真下调，将较日本央行目前对新财年1.4%的通胀率预估大幅下调，并进一步远离2%的目标。

虽然市场愈发预期日本央行将下调通胀率预测，但没有几位分析师预期会下调至1%以下。

该消息人士称，日本央行可能维持2017财年的通胀率预测1.8%不变，这样央行就可以说，虽然速度放缓，但日本仍可能实现目标。

“由于油价的效应，大幅下调下个财年的通胀率预估不可避免，”一名消息人士匿名表示。

“关键在于整体物价趋势的改善是否还会继续，以及油价波动对通胀预期产生怎样的影响，”另一名消息人士表示。

虽然修正预估或许会加大日本央行面临的、要求其扩大货币刺激政策的压力，但分析师们认为，还不能肯定该行是否会在1月28-29日的利率会议上放松政策。

日本央行曾表示，在评估整体物价趋势时将检视油价的影响。央行认为物价有所改善，消费者愈来愈能接受涨价。

“日本央行可能会说，当检视各种物价指标时，基本趋势通胀正在改善。如果真是如此，我认为下周不会宽松政策，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

但一些日本央行决策者益发担心油价挫跌及后续消费者物价放缓，可能冲击本已减弱的通胀预期，并造成企业不愿加薪。

消息人士表示，如果他们将此类第二轮效应视为危及日本迈向达成2%通胀目标的话，下周将很有可能扩大刺激政策。

路透调查访问的许多分析师预期日本央行至少要等到4月份才会放松政策。

该央行去年10月做出的物价预测基于的前提假设是，油价下跌将把下一财年的核心消费者物价通胀率推低0.2个百分点。

消息人士称，初步预估或许会将油价下跌导致的通胀率降幅提高到0.8个百分点，并指出，当剔除油价影响时，通胀率将持于约1.5%。

在日本央行1月29日编制各位委员预估值的中值之前，通胀率预测值不会最后确定。

日本截至11月的一年间，核心物价上涨了0.1%。路透访问的分析师预计，日本核心通胀率将在明后两个财年间分别触及0.9%和1.3%。(完)